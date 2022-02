পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গুণগত মানের সমাজবিজ্ঞান চর্চা

পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গুণগত মানের সমাজবিজ্ঞান চর্চা

মুঃ আবদুল হাকিম:

The Idea of a University নামক একটি বই ইংরেজি গদ্য সাহিত্য হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ানো হয়।বইটির লেখক ছিলেন একজন গোঁড়া ক্যাথলিক John Henry Newman।গোঁড়া হলেও তিনি আয়ারল্যাণ্ডের ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় ধর্মভিত্তিক হবে না ধর্মনিরপেক্ষ হবে এনিয়ে তখনো বিতর্ক ছিল।তিনি ধর্মবান্ধব ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ধর্মকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস থেকে একেবারে মাইনাস করার পক্ষপাতী ছিলেন না যেটা এখন অনেকে চিন্তাভাবনা করছে। ধর্ম আছে বলে ধর্মনিরপেক্ষতা দরকার ।ধর্ম না থাকলে বা বিশ্ব ধর্মহীন হয়ে গেলে তো ধর্মনিরপেক্ষতা নীতির আর কোনো প্রয়োজন হবেনা।তিনি অক্সফোর্ড স্কলার, সুবক্তা, দার্শনিক এবং অক্সফোর্ড আন্দোলনের অন্যতম নেতা। তিনি ছিলেন তৎকালীণ শিক্ষা নীতিনির্ধারক এবং থিংক ট্যাংক ।

১৮০১ সনের একুশে ফেব্রুয়ারিতে লন্ডনে তাঁর জন্ম এবং ১৮৯০ সনের ১১ অগাষ্ট তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৫২ সনে। তাঁর সকল লেখা এবং ভাষণগুলো সংকলিত করে একটিমাত্র বই প্রকাশ করা হয় ১৮৭৩ সনে। ১৮৫২ সনের মে জুন মাসের দিকে তিনি ডাবলিনে পাঁচটি ভাষণ দেন। ১৮৫৪ সনে আয়ারল্যান্ডের রাজধানী ডাবলিনের ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর হিসেবে উদ্বোধনী ভাষণে এসব ধারণাগুলো তিনি ব্যক্ত করেন।বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে তিনি জানান, “to erect a University … [it] is pledged to admit, without fear, without prejudice, without compromise, all comers, if they come in the name of Truth; to adjust views, and experiences, and habits of mind the most independent and dissimilar” (p. 303)। তাঁর মতে বিশ্ববিদ্যালয় হবে আলাদা আলাদা মন, আলাদা আলাদা অভিজ্ঞতা এবং আলাদা আলাদা চিন্তাচেতনার মিলনমেলা যেখানে ছাত্রছাত্রীগণ সত্যকে জানবার এবং উপলব্ধি করার জন্য অংশ নিবে। এখানে ভয় শুন্য এবং উদারচিত্তে চলবে। বিরতিহীন গবেষণা যাকে তিনি বলেছেন Liberal Education । এ মিলনমেলায় অংশগ্রহণকারীগণ হবে সত্য পিপাসু, জ্ঞানপিপাসু, অনুসন্ধিৎসু এ বং শান্তিবাদী। এখানে অশান্তিবাদী, ফ্যাসিবাদী, জংগিবাদী এবং সাম্প্রদায়িক চিন্তাচর্চার কোনো অবকাশ নেই। সহনশীলতা, মমতা, মানবিকতা এবং পরোপকারের প্রচন্ড বাসনা ছাড়া এখানে সংঘাত অনিবার্য। এটা ঘৃণা এবং লড়াই করার জায়গা নয়। ভালোবাসা এবং গবেষণার জায়গা। এখানে মতানৈক্য জিইয়ে রাখার জন্য মতানৈক্য চর্চা হবে না। তা হবে মতৈক্যবা কন্সেন্সাস প্রয়াসী।

তিনি আরো জানান, What I would urge upon every one, whatever may be his particular line of research — what I would urge upon men of Science in their thoughts of Theology, — what I would venture to recommend to theologians, when their attention is drawn to the subject of scientific investigations — is a great and firm belief in the sovereignty of Truth. (p. 316)।বিশ্ববিদ্যালয়ে বাসের আলাপচারিতায়, পথের সংলাপে, ঘাষের আড্ডায়, চায়ের টেবিলে, ক্যাফেটেরিয়ার ডাইনিং টেবিলে ,সেমিনারে, সিম্পোজিয়ামে এবং নানান বিতর্কে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে বহুবিধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলো যার মাধ্যমে ছাত্র-শিক্ষকদের জ্ঞান পিপাসা নিবৃত্ত হয় এবং স্ংহত হয় সত্য উপলব্ধি। লেখকের ভাষায় যা নিম্নরূপ; It is a great point then to enlarge the range of studies which a University professes, even for the sake of the students; and, though they cannot pursue every subject which is open to them, they will be the gainers by living among those and under those who represent the whole circle. This I conceive to be the advantage of a seat of universal learning … An assemblage of learned men, zealous for their own sciences, and rivals of each other, are brought, by familiar intercourse and for the sake of intellectual peace, to adjust together the claims and relations of their respective subjects of investigation. They learn to respect, to consult, to aid each other (p. 76).

John Henry Newman মনে করতেন Knowledgeitself is its own end । জ্ঞানের আর কোনো উদ্দেশ্য বা গন্তব্য নেই।অনেক সময় এবং অর্থ খরচ করে মানুষ জ্ঞান অর্জন করে। অর্জিত জ্ঞান যদি মানুষের কোনো কাজেই না লাগে তাহলে তা সময়ের অপচয় নয় কি ? প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে এটা অনেকটা জ্ঞান বিলাসিতার সামিল। বিশ্ববিদ্যালয়তো আর জ্ঞানের গুদাম ঘর নয়। সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে জ্ঞানের কোনো ভূমিকা থাকবে না তা কি করে হয়। জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি হাজার হাজার সমস্যার সমাধানে জ্ঞান কোনো ভূমিকা রাখবেনা তা কি করে হয়। জনগণের হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে কোটি কোটি বেকার উৎপাদনতো আর বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য হতে পারে না। শিক্ষিত জনগণ যদি জাতির বোঝা হয় তাহলে অশিক্ষিত জনগণের ভাগ্য বদলাবে কে ? নিজ নিজ মানবসম্পদের কর্মসংস্থানের দায়িত্ব প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়কে নিতে হবে। সমাজ ও রাষ্ট্রকে কিভাবে সাজালে তাদের কর্মসংস্থান হবে তা তাদেরকেই ভাবতে হবে। তাদের ভাবনা তো অন্য কেউ ভেবে দিবে না। তাদের সমস্যার সমাধান তাদেরকেই করতে হবে। দেশের সকল সমস্যার জ্ঞান সমাধান বা পলিসি তাঁদেরকেই খুঁজে বের করতে হবে। জ্ঞান সন্ন্যাসী কিংবা জ্ঞান পাখি উৎপাদন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ হতে পারে না। তাহলে আমরা জ্ঞানভিত্তিক সমাজ, রাষ্ট্র এবং রাজনীতির কথা বলছি কেন ? সমাজ ও রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণের দায়িত্ব, আইনপ্রণয়নের দায়িত্ব, প্রশাসনের দায়িত্ব, বিচারের দায়িত্ব, অডিটের দায়িত্ব, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার দায়িত্ব এবং দেশ পরিচালনার দায়িত্ব সমাজবিজ্ঞানকে নিতে হবে।কেননা এখান থেকে তৈরী হয় রাজনীতিবিদ, বিচারপতি, এমপি , মন্ত্রী, সচিব, প্রশাসক, উকিল এবং অন্যান্য জ্ঞান শ্রমিক।

অনেক মানুষ রক্তাক্ত সংগ্রাম এবং নরবলি ছাড়া সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিবর্তনের কোন চিন্তাই করতে পারে না। শান্তির পথে মুক্তির অন্বেষণকে অনেকে আকাশ কুসুম কল্পনা বা স্বপ্নবিলাস মনে করে।মানুষের প্রকৃতি এবং চিন্তাধারার পরিবর্তনের ব্যাপারটা অনেকের কাছে দুঃসাধ্য। এক সময় মনে করা হতো মানুষের দৃষ্টিভংগি পরিবর্তন অসম্ভব। এখন মনে করা হয় অসম্ভব নয় তবে কঠিন। প্রপাগান্ডা , মিডিয়াহাইপ, ব্রেনওয়াশ অথবা সাইকোথেরাপি করে মানুষের দৃষ্টিভংগি কিছুটা বদলানো যেতে পারে।এতে রক্তপাত বা রক্তক্ষয় অনেকটা এড়ানো যেতে পারে। বিপ্লব ঘটানোর জন্য বলশেভিকরা বহু মিনশেভিকদের হত্যা করেছিল।তারা মনে করেছিল বিপ্লবের জন্য এ নির্মমতা অপরিহার্য ছিল।তখন ব্রেনওয়াশ অথবা সাইকোথেরাপিকরার কলাকৌশল এবং প্রযুক্তি ততটা উন্নত ছিল না।শুধু মন্দ না ভাল কাজের জন্যও ব্রেনওয়াশ করা যায়। এতে খুনখারাপি এড়ানো যায়।

ভিন্নমত, ভিন্নপথ এবং ভিন্নধর্মকে মানষ সহ্য করতে পারে না। অথচ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য সহ্য না করে উপায় নেই। আমাদের দরকার বহুমত, বহুপথ, বহুধর্ম র্এবং বহুবর্ণ সম্বলিত একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ।এটা নির্মাণের দায়িত্ব সমাজবিজ্ঞানীদের হাতে ন্যস্ত করাই নিরাপদ। সমাজ ও রাষ্ট্রপরিবর্তনে সমাজবিজ্ঞানের ভূমিকাই মুখ্য। ভৌতবিজ্ঞানটা এখানে মুখ্য নয়। বিশ্বেতো বহু কিসিমের জ্ঞান আছে এবং ক্রমশ: তা বাড়ছে।ভৌতবিজ্ঞান ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবশ্যই একটা ভূমিকা আছে। তবে অধিকাংশ জ্ঞানী ব্যক্তি কলা অনুষদ, সমাজবিজ্ঞান অনুষদ, বাণিজ্য অনুষদ এবং ব্যবসা প্রশাসনের জ্ঞানকে এক্ষেত্রে মুখ্য বা নিয়ামক বলে গণ্য করেন।উন্নতজ্ঞান বিজ্ঞান উন্নত রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি এতে কোন সন্দেহ নেই। উচ্চশিক্ষার গুণগতমানের উপর উন্নয়ন, শান্তি ও প্রগতি বহুলাংশে নির্ভরশীল। যে শিক্ষাসমাজ ও রাষ্ট্রের গুণগত পরিবর্তন নিশ্চিত করে সেটাই গুণগত উচ্চ শিক্ষা। আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভাব নেই। কিন্তু সেগুলোর বিশ্বমান নিয়ে অনেকের মনে প্রশ্ন আছে। বিশ্বমান না থাকলে বিশ্ববিদ্যালয় নাম শোভা পায় না। সমাজ বা রাষ্ট্রের গুণগত পরিবর্তনে কোন মানের বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের দরকার ? সেটা কিভাবে অর্জন করা সম্ভব বা আদৌ সম্ভব কিনা সেটা আমাদের পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখার সময় এসেছে।

সমাজবিজ্ঞানে বিশ্বমানের পর্যাপ্ত জ্ঞান ছাড়া সমাজ সংস্কারে হাত দিলে হিতে বিপরীত হওয়ার আশংকা বেশি। সমাজবিজ্ঞানে যারা উচ্চ শিক্ষালাভ করেছে সমাজ ও রাষ্ট্র সংস্কারে তাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা দৃশ্যমান নয়। অনেক ক্ষেত্রে তাদের সমাজ নির্লিপ্ত মনে হয়।গণমাধ্যমে মাঝে মধ্যে অর্থনীতি সমিতির বক্তব্য পাওয়া যায়। কিন্ত সমাজবিজ্ঞান সমিতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি, ইতিহাস সমিতি, গণযোগাযোগ এবং সাংবাদিকতা সমিতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সমিতি, জনপ্রশাসন সমিতি, ব্যবসাপ্রশাসন সমিতি ইত্যাদির দেশ, জাতি এবং সমাজ নিয়ে কোনো কালেক্টিভ বক্তব্য গণমাধ্যমে খুব একটা চোখে পড়েনা। তাঁদের দুয়েক জনের কথা টকশোতে শোনা যায়। বাকীরা নিরব। দেশ জাতি এবং সমাজ নিয়ে তাঁরা আদৌ ভাবেন কিনা তা জানা বা বোঝার কোনো উপায় নেই। তাঁদের এলামনাই সমিতিগুলো অনেকটা পিকনিক পার্টির মত মাঝে মাঝে শুধুমাত্র দেখা সাক্ষাত এবং ভুরি ভোজনের আয়োজন করেন।দেশ,জাতি এবং সমাজের নীতি নির্ধারণে তাঁদের কোনো অংশগ্রহণ নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম কিভাবে হল? কেন হল? আগে সেটা কি ভূমিকা পালন করতো? উন্নত দেশগুলোর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থা কি? প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থা কি? উচ্চশিক্ষায় পাবলিক সেক্টর কি পরিমাণ খরচ করছে? প্রাইভেট সেক্টর কি পরিমাণ খরচ করছে? খরচের যথার্থতা নিরূপণ করা এখন সময়ের দাবি। ১০৮৮ সনে ইতালির বলগ্না শহরে সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। তার বিশ্বমান নিয়ে অদ্যাবধি কারো প্রশ্ন নেই।

দুর্নীতি, রোগ, অপরাধ ইতাাদি প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই উত্তম। সমাজ বিজ্ঞান চর্চাকে ভৌত বিজ্ঞান চর্চা থেকে পৃথক করা দরকার। সমাজ বিজ্ঞান চর্চায় মেধাবীদের আকৃষ্ট করা দরকার। সমাজ বিজ্ঞান চর্চাকে Superior Knowledge হিসেবে বিকশিতকরা দরকার। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনাকে সমাজ বিজ্ঞান চর্চার সাথে ওতপ্রোতোভাবে যুক্ত করা দরকার। সমাজ বিজ্ঞানীগণ নাগরিক স্বার্থ সংরক্ষণের অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারে। ভৌত বিজ্ঞান চর্চা নাগরিক বান্ধব না হলেও চলবে। কিন্তু সমাজ বিজ্ঞান চর্চাকে অবশ্যই নাগরিক বান্ধব হতে হবে। এখানে জনগণের অবাধ প্রবেশাধিকার থাকতে হবে। কেননা জনগণকে নিয়েই তার কাজ। এজন্য সমাজ বিজ্ঞান চর্চার জন্য পৃথক ক্যাম্পাস স্থাপন করা খুবই জরুরি। University of Physical Science কে ইঞ্জিনিয়ারিং বা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মত পৃথক ক্যাম্পাসে নেয়ার প্রয়োজন আছে।।সমাজবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে Institute of Criminal Studies ,Institute of Legal and Judicial Studies, ,Institute of Administrative Studies,Institute of Corruption Studies, ,Institute of Public Policy Studiesইত্যাদি থাকতে হবে। । সমাজবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সমাজের রোগব্যাধি গবেষণার জন্য সোসাল হাসপাতাল,সোসাল ল্যাব, সোসাল ক্লিনিক,সোসাল ডায়াগনিস্টিক এবং প্যাথোলজিক্যাল সেন্টার হিসেবে কাজ করবে। এগুলো থিংকট্যাংক হিসেবেও কাজ করতে পারে। এখানে হত্যার মোটিভ জানবারজন্য Murder Museum বা Murder Encyclopedia থাকতে পারে।ক্রিমিনাল মিউজিয়াম এবং আর্কাইভ থাকতে পারে।এখানে জনগণকে জানানোর জন্য নলেজ মেলা বা শো এর আয়োজন করা যেতে পারে। এখানে জীবন বা নাগরিক যন্ত্রণার গল্পবলা ও শোনার মুক্ত পরিবেশ থাকতে হবে।এটা হবে ভিন্নমত ও পথের রাজনীতিবিদ, আইনপ্রণেতা, আমলা, দার্শনিক, কবি, লেখক, শিল্পী , সাহিত্যিক,সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবি ইত্যাদির মিলনস্থল।উচ্চশিক্ষা কি আমাদের ব্যক্তি জীবনে কোন ভ্যালু এ্যাড করছে ? না করলে কেন করছেনা।দেশে অপরাধ ও দুর্নীতি দমনে উচ্চশিক্ষার কি কোন ভূমিকা আছে? এত উচ্চশিক্ষার মধ্যে সমাজ ও রাষ্ট্রে আয় বৈষম্য এত বাড়ছে কেন? কিছু মানুষ অপরাধ ও দুর্নীতি করে ধনী হচ্ছে কিভাবে ? শুধু তাই নয় এরা আবার টাকা এবংসন্ত্রাস ব্যবহার করে নীতিনির্ধারকের আসনটাও দখল করছে।আমাদের উচ্চ শিক্ষার মধ্যে কোথাও কি কোন গলদ আছে? উচ্চশিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো হল মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিকও উচ্চ শিক্ষাঅধিদপ্তর, ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশন বা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এবং ব্যানবেইস।এর মধ্যে উচ্চ শিক্ষাকমিশনের কথা মাঝে মধ্যে শোনা যায়।আবার থেমে যায়।সমাজবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্ত জ্ঞানচর্চার জন্য ভারতের মত উচ্চ শিক্ষা কমিশনের প্রয়োজনীয়তা আছে। উচ্চশিক্ষা কমিশন পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে উচ্চ শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য,পরিসংখ্যান , নলেজ, জনস্বার্থ , নাগরিকঅধিকার , মানবাধিকার , মেরিট ইত্যাদি নিয়ে কাজ করবে।এ প্রতিষ্ঠানগুলোর আইনগত ভিত্তি এবং কার্যকারিতা,সবল এবংদুর্বলদিকসমূহ এবং বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাবেশগুলো নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ এবং পর্যালোচনা পর্যাপ্ত নয়। সরকারের উচ্চশিক্ষা নীতির সফলতার একটা প্যারামিটার হল জব মার্কেটে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাজুয়েটদের ভাল অবস্থান।উচ্চশিক্ষার সমস্যা এবং সম্ভাবনাসমূহ উদঘাটন করার আগে সাধারণ গ্রাজুয়েট, বি.এ.(সম্মান) এবং মাস্টারস ডিগ্রীধারীদের সংখ্যা কত এবং তারা কোথায় কাজ করছে তা জানা দরকার। ছাত্রদের মেধামূল্যায়নে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বচ্ছ এবং ছাত্রবান্ধব মূল্যায়ন নীতিমালা প্রণয়ন করে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে। উচ্চশিক্ষা কমিশনে একটি মেরিট কোর্ট থাকতে পারে। সংক্ষুব্ধ হলে ছাত্ররা যেন সেখানে একটা প্রতিকার পায়। বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসনের আইনী কাঠামোটা খুব দুর্বল। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ দুর্বল হলে কোন প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করা সম্ভব হবে না। ফলশ্রুতিস্বরূপ সব কিছুর দুর্বৃত্তায়ন হবে।আইন বিভাগ, শাসনবিভাগ এবং বিচারবিভাগকে সমাজবিজ্ঞানীদের গবেষণার সাহায্যে মাঝে মাঝে সংস্কার করতে হবে। তা না হলে বিচারহীনতার সংস্কৃতি চালু হতে পারে। জনগণকে বিচার বিভাগ থেকে ন্যায়বিচার পেতে হবে, শাসনবিভাগ থেকে সুশাসন পেতে হবে এবং আইনবিভাগ থেকে ভাল আইন পেতে হবে। এগুলো সংস্কার করার সক্ষমতা গুণগত উচ্চশিক্ষায় নিহিত আছে। অপরাধ দমন, দুর্নীতি দমন, সন্ত্রাস দমন ইত্যাদি গুণগত উচ্চশিক্ষা ছাড়া সম্ভবনয়। টেন্ডার বাণিজ্য, উন্নয়ন বাণিজ্য, মনোনয়ন বাণিজ্য, জামিন বাণিজ্য, গ্রেফতার বাণিজ্য, ভর্তি বাণিজ্য, নিয়োগ বাণিজ্য, বদলি বাণিজ্য ইত্যাদি ক্রমশ: বেড়ে চলেছে। প্রশ্নফাঁস, ব্যাংক লোপাট এবং বিদেশে অর্থপাচার ইত্যাদি কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছে না।এসব জায়গাগুলোতে সমাজ বিজ্ঞানীদের ফোকাস আরো বাড়াতে হবে। মানি মার্কেট, ক্যাপিটাল মার্কেট, বিনিয়োগের পরিবেশ, দেশে কেন ম্যানুফেকচারিংবেইজ তৈরী হচ্ছে না,বিদেশী পণ্যে কেন ছেয়ে যাচ্ছে দেশ, বাংলাদেশ কেন একটি বিদেশী পণ্যের বাজারের নাম ইত্যাদি বিষয়ে সমাজবিদ এবং অর্থনীতিবিদ গণের জনবান্ধব গবেষণা দরকার। জনস্বার্থে নীতিনির্ধারণে তাদের আরো সক্রিয় এবং গঠনমূলক ভূমিকা পালন করা দরকার। বাংলাদেশের নীতিনির্ধারণে মেধা ব্যবহারের সংস্কৃতি চালু করা দরকার।যাতে কোনো প্রতিষ্ঠানকে স্বার্থাণ্বেষী মহল সহজে কাবু করে ফেলতে না পারে। কিছু মানুষ সম্পদের পাহাড় রচনা করছে।আবার কিছু মানুষ নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। এ অর্থনৈতিক বৈষম্য অপ্রতিরোধ্য গতিতে বেড়ে চলছে।অনেকে হয়তো বলবেন উচ্চশিক্ষার সাথে এগুলোর সম্পর্ক কি? অবশ্যই আছে। কেননা উচ্চ শিক্ষা গড়বড় হলে সমাজ ও রাষ্ট্রে এর বিরূপ প্রভাব পড়বে।তথ্যসূত্র:Henry John Newman , Lectures and Essays on University Subjects,1873